В Челябинске дорожники займутся очисткой конечных остановок

Подрядчики получили от чиновников более 40 предписаний по уборке

Компании, отвечающие за содержание улично-дорожной сети в Челябинске, на этой неделе займутся очисткой и наведением порядка на конечных остановках общественного транспорта. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил во время аппаратного совещания в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. По его словам, эту работу должны будут завершить до конца нынешней недели.

«Основной упор делаем на то, чтобы зачистить лотковую часть улично-дорожной сети. Продолжим работу на остановках и тротуарах, будем устранять те замечания, которые были выявлены в ходе контрольных объездов. По итогам контрольных проверок было выдано 42 предписания, 26 из которых находятся в работе», — отметил вице-мэр.

Больше всего замечаний получило АО «Ойкумена» (27 предписаний). На втором месте по претензиям оказался «Союз Автодор» (8 предписаний), а тройку замыкает «Электрострой» с 4 предписаниями. Меньше всего предписаний получило АО «Уралмостострой» — 3 замечания по содержанию улично-дорожной сети города.

Чиновник добавил, что за прошлую неделю подрядчики убрали 78 кубометров мусора, на снегосвалку вывезено 90 тысяч «кубов» снега. Содержание улично-дорожной сети обеспечивали в среднем 496 единиц техники и 577 дорожных рабочих. Кстати, на прошлой неделе Андрей Ксензов сообщал, что дорожники вывезли из Челябинска более 153 тысяч кубометров снега, что является двойной нормой для подрядчиков.