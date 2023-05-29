В Челябинске дорожники зальют водой тополиный пух

Семена этого дерева в этом году появились на две недели раньше

Дорожным подрядчикам администрации Челябинска предстоит поливать водой не только проезжую часть, но и скопления тополиного пуха. Такое поручение на аппаратном совещании в городской администрации дала мэр Наталья Котова, передает корреспондент ИА «Первое областное». В этом году пух появился гораздо раньше обычного срока. Жара, семена тополя и чья-нибудь шалость могут спровоцировать возгорания. Также поставлена задача по поливу не только проезжей части, но и газонов.

«Тополиный пух уже пошел. Давайте принимать меры, чтобы его прибивать, поливать водой максимально. В этом году он появился раньше на 17 дней по сравнению с прошлым годом. Этим надо заниматься. Правильно делаете, что орошаете улицы, но только аккуратно это делайте, чтобы не попало на жителей. Сейчас самое главное для нас с вами — это полив», — заявила глава Челябинска.

Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов ответил, что полив держат на особом контроле. В одну смену на улицы выходят 11 машин, причем со вчерашнего дня подрядчиков привлекли к орошению газонов и деревьев. График выезда техники уже составлен.

«Нормально надо проливать деревья. Конечно, это касается администраций районов, но и цветы надо поливать, чтобы все растения выжили в период жары. На этой неделе осадков практически не ожидается, только во вторник обещают небольшой дождь», — резюмировала Наталья Котова.

Пока что синоптики дают неутешительные прогнозы: аномальная жара задержится в Челябинской области как минимум до конца недели. Температура воздуха в предстоящие дни будет подниматься до +30 градусов и выше.