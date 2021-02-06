В Челябинске дорожники вывезли еще 4855 тонн снега

Сегодня днем, 6 февраля, уборка осадков продолжается

В Челябинске ни на минуту не останавливается уборка снега. Так, минувшей ночью на дорогах работало более 230 единиц техники. О том, сколько снега специалисты вывезли на полигон и сколько автомобилей будут приводить город в порядок сегодня днем, рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь на 6 февраля на улицах Челябинска работало 234 единицы техники: 42 комбинированные дорожные машины, 69 тракторов МТЗ, 46 погрузчиков, 72 самосвала, 4 автогрейдера, 1 экскаватор. В уборке было задействовано 78 дорожных рабочих. Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда»,— сообщили в комитете.

Минувшей ночью на полигон было вывезено 4855 тонн снега.

Сегодня днем, по данным районных администраций, на улицах города работают 248 единиц техники: 37 комбинированных машин, 74 трактора МТЗ, столько же самосвалов, 57 погрузчиков и другие спецавтомобили. Технике помогают 260 дорожных рабочих.

Напомним, сегодня днем в Челябинске по прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег, а к вечеру значительно похолодает. Так что предстоящей ночью дорожникам придется не только убирать осадки, но и бороться с гололедицей.