В Челябинске дорожники устраняют последствия ливня

Работы велись всю минувшую ночь и продолжаются днем 4 июля

С прошедшим накануне, 3 июля, ливнем в Челябинске дорожники боролись всю ночь: специалисты не только устраняли места подтопления, но и убирали ветра, сломанные из-за сильного ветра. О выполненной работе отчитались сегодня, 4 июля, в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

«В ночь с 3 на 4 июля в связи с обильными осадками силами МБУ „ЭВИС“ проводились работы по ликвидации мест подтопления участков Челябинска, где отсутствует сеть ливневой канализации. Также усиленно выполнялись работы по очистке поверхности дождеприемных решеток от наноса веток, скошенной травы и бытового мусора, скопившегося после обильных осадков»,— рассказали в ведомстве.

Все мероприятия будут выполняться до полной ликвидации последствий, пообещали в комитете.

Сегодня в Челябинске синоптики также прогнозируют дожди. Ожидаются осадки и в понедельник, 5 июля.

Непогода уже принесла немало бед не только жителям Челябинска, но и Копейска, и Озерска: жители города-спутника пожаловались на помятые машины и побитый урожай, а в Озерске от удара молнии загорелась крыша жилого пятиэтажного дома.