В Челябинске дорожники пустили все силы на уборку снега с обочин и парковок

ИА «Первое областное» проверило, как выполняется поручение мэра

В Челябинске активно вывозят с городских улиц снег, об этом сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. Фотограф ИА «Первое областное» проверил, как выполняется поручение главы Челябинска, данное на аппаратном совещании.



Рабочие очищают дорожное покрытие, тротуары, остановки общественного транспорта. Ранее замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что на работы по уборке снега будут направлены все усилия дорожных служб.





















Напомним, сегодня глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании потребовала на этой неделе вывезти все образовавшиеся кучи снега. Также мэр поручила посыпать очищенные тротуары во избежание образования наледи.

