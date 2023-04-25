В Челябинске дорожники отремонтируют две улицы в Металлургическом районе до июля

Городские власти ищут подрядчика для проведения работ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил о начале торгов по поиску подрядчика на ремонт двух участков улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, исполнителю необходимо завершить работы до июля этого года. Ранее на состояние этих улиц обратил внимание губернатор Алексей Текслер.

Приводить в порядок будут участки от Сталеваров до Жукова (на Богдана Хмельницкого), а также от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого (на Сталеваров). Начальная цена контрактов на оба участка в общей сложности составляет 163,5 млн рублей.

«Подрядчику предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку», — сообщили в администрации города.

Эти участки улиц вошли в планы ремонта после большой дорожной инспекции губернатора Алексея Текслера. От местных жителей в адрес главы региона поступали жалобы по состоянию проезжей части на Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Тогда губернатор поручил привести ее в порядок и напомнил, что ремонт теплотрасс, который идет в районе второй год подряд, должен быть синхронизирован с дорожными ремонтами и благоустройством.

Кстати, «дорожное» поручение главы региона начали исполнять на улице Рождественского. Под железнодорожным и автомобильным мостами полотно буквально усеяно выбоинами и ямами. С 28 апреля по 9 мая дорожники станут перекрывать по полторы-две полосы, поскольку им предстоит полностью поменять основание под покрытием. В целом в 2023 году в Челябинске ожидается большой дорожный рывок: в городе уложат порядка 600 тысяч квадратных метров нового полотна.