В Челябинске дорожники очистят от мусора разделительные полосы и газоны

Также глава города поручила оперативно вывозить собранные кучи снега

Весеннее содержание улиц Челябинска начнется с уборки газонов и разделительных полос от мусора. Глава города Наталья Котова дала соответствующее поручение в понедельник, 13 марта, во время аппаратного совещания в мэрии. По словам градоначальницы, в эти места нужно направить бригады ручной уборки.

«Снег тает на газонах и на разделительных полосах. Там есть мусор, который был под снегом. Надо направить „ручников“, которые пройдут по всем этим территориям. Узкие тротуары нужно очистить от наледи и снежной массы. Учитывая температуру воздуха, большие кучи снега возле прилотковой части необходимо вывозить в тот же день, как собрали, чтобы они не таяли», — сказала глава Челябинска.

Не убранные от снежных куч улицы стали поводом для недовольства южноуральцев. В социальной сети посыпались жалобы на снежную кашу, сугробы и большие лужи. Особенно часто сообщения поступают от жителей горнозаводской зоны и южных районов региона, где не так давно бушевали обильные снегопады. ИА «Первое областное» накануне собрало самые яркие жалобы.

Кстати, март сегодня ночью может преподнести челябинцам «сюрприз»: синоптики пообещали дождь со снегом, похолодание и резкое потепление. В связи с этим дорожники готовятся обрабатывать опасные места реагентами. Что касается уборки мусора, то традиционные весенние субботники стартуют в Челябинской области с 17 апреля.