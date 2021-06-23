Огромные лужи и сломанные ветки: в Челябинске дорожники устраняют последствия непогоды

Работы велись всю ночь и продолжаются сегодня, 23 июня

Накануне вечером, 22 июня, в Челябинске прошел сильный дождь. В результате на некоторых улицах произошли серьезные подтопления, от сильного ветра поломались ветки деревьев. В пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства рассказали, как городские службы устраняют последствия стихии.

«После обильных дождевых осадков МБУ „ЭВИС“ были незамедлительно начаты мероприятия по уборке мест образовавшихся подтоплений улично-дорожной сети. Откачка дождевых вод велась весь вечер, ночью и продолжается по настоящее время. В основном это участки, на которых отсутствуют сети ливневой канализации. Работы проводились тремя бригадами во всех районах города. Помимо откачки воды проводится очистка поверхности дождеприемных решеток от наноса веток, скошенной травы и бытового мусора, скопившихся после ливней»,— уточнили в комитете.

Ливневки, расположенные на больших улицах города, по данным ведомства, сработали в рабочем режиме, и уже в течение получаса после окончания дождя вода с дорог ушла. Кроме того, минувшей ночью подрядные организации очищали город от сломанных веток.

Все работы продолжаются сегодня, 23 июня, и находятся на контроле комитета дорожного хозяйства.

Напомним, из-за непогоды в Челябинске возникли крупные заторы на дорогах, а таксисты повысили цены на свои услуги вдвое.