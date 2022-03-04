В Челябинске дорожникам рекомендовали увеличить количество техники

Город накроет двухдневным снегопадом

В Челябинске администрация рекомендовала дорожникам увеличить количество специальной техники в ближайшие дни. В комитете дорожного хозяйства города предупредили об ухудшении погоды и двухдневных снегопадах. Подрядчикам необходимо также обработать опасные участки противогололедным материалом, сообщает пресс-служба комитета.



По прогнозу Гидрометцентра, 5 и 6 марта в регионе ожидается снегопад. Областная ГИБДД уже предупредила автомобилистов об опасностях на дороге в сложных условиях. В Челябинске ожидается еще и снижение температуры: до –2 градусов, а после окончания снегопада — до –17.



«Подрядчикам рекомендовано увеличивать количество специальной дорожной техники в зависимости от обстановки на дорогах, а также проводить работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спусков, подъемов и мостовых сооружений) для предупреждения гололеда и налипания мокрого снега», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства.

Водителей в комитете призвали не мешать снегоуборочной технике, соблюдать дистанцию и скоростной режим.



Между тем в Челябинске продолжается вывоз снега, но многие участки пешеходных зон и дорог оказываются затопленными.

