В Челябинске дорожникам поручили оперативно расчистить от снега дороги и тротуары

В отдельных местах будут применены противогололедные смеси

Сегодня, 6 марта, в комитете дорожного хозяйства Челябинска прошло совещание, во время которого подрядчикам, отвечающим за уборку снега, поставили ряд задач и поручили выполнить их уже сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе КДХ.

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, подрядчики доложили замглавы города по дорожному хозяйству Андрею Ксензову и председателю КДХ Ринату Кучитарову о том, какие работы были проведены минувшей ночью и что планируется сделать в ближайшие сутки.

«Подрядчикам поставлен ряд задач, которые должны быть выполнены уже сегодня. Это усиление техники, оперативная расчистка проезжей части дорог и тротуаров, особое внимание необходимо уделить раздвижке снежных валов на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. В местах, где уже образовалась наледь, будет производится обработка противогололедными материалами»,— рассказали в пресс-службе КДХ.

Отчет о выполненных работах подрядчики должны предоставить 7 марта.

Напомним, в субботу утром в Челябинске начался снег и не прекращался более суток. Ночью на борьбу со снегом была выведена 181 единица техники, сегодня днем — 263 спецмашины.