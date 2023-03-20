В Челябинске дорожникам поручили ликвидировать подтопленные участки

Городские власти ожидают, что снег полностью растает уже через пару недель

В день и в ночь в областном центре работают как минимум две бригады по откачке воды и водоотведению. Как сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, ситуация с подтоплениями находится на контроле. Сейчас наступило похолодание, поэтому массовых заявок о том, что то или иное место оказалось под водой, уже нет.

«Готовность к этой работе у нас ежедневная. Каких-то заявлений из частного сектора или внутриквартальных территорий за прошедшую неделю не поступало, но „ЭВИС“ и его бригады готовы отрабатывать все эти моменты», — заявил заместитель главы города.

Мэр Наталья Котова поручила профильному заместителю держать связь с главами районов, а вице-мэру по городскому хозяйству Александру Астахову необходимо сделать так, чтобы от управляющих компаний оперативно поступала информация по этому поводу.

«Иногда места подтоплений есть и на дорогах. Буквально через неделю-две весь снег растает и эта проблема уйдет», — отметила градоначальница.

В социальных сетях все же есть сообщения о подтоплениях тех или иных мест. Так, например, жители улицы Сормовской (Тракторозаводский район) говорят, что на одном из участков круглый год не пересыхает лужа, а весной разливается целое «море». Автолюбители с трудом проезжают к своим гаражам. Где-то вода скрывает инфраструктурные проблемы, как, например, в Ленинском районе.





«От остановки трамвая „Лизы Чайкиной“ к новым домам нет никакой дороги. Все залито, огромная лужа закрывает проезжую часть. Третий год живем, и все это время пытаемся преодолеть препятствия в виде воды, грязи, щебня», — пишет жительница района.