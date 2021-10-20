В Челябинске дорожная техника готова к зиме

Все дорожные подрядчики и коммунальные службы уже приготовили уборочную технику к похолоданиям

В конце октября синоптики обещают похолодания и первый снег, поэтому дорожные подрядчики и коммунальные службы уже закончили подготовку автопарка для уборки улиц. Дополнительно готовятся полигоны для вывоза снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.



В 2021 году подрядчики увеличили автопарк уборочной техники и расширили количество рабочих мест. Зимой 22021 года на уборку дорог выведут погрузчики, автогрейдеры, автосамосвалы, бульдозеры и транспорт с автоматической подачей противогололедного материала. Благодаря этому дороги обещают покрыть средствами равномерно и качественно, чтобы избежать гололедицы.



Для Челябинских дорог уже заготовлено 3 600 тонн технической соли и заключены договоры на поставку еще 5 700 тонн.



Без внимания не оставят тротуары и остановки, для их очистки на улицы выведут мини-погрузчики.



Собранный снег будет складироваться на площадке с водонепроницаемым покрытием и будет осуществляться силами «Геоцентра города Челябинска».

