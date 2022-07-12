В Челябинске дороги ремонтируют с опережением графика

Наталья Котова проинспектировала ход работ на нескольких улицах города

Почти на всех дорогах, которые строят и ремонтируют этим летом в Челябинске, работы идут с опережением графика. Об этом сегодня, 12 июля, сказала глава города Наталья Котова по результатам осмотра нескольких объектов, где ремонты уже завершены или близятся к завершению.

Наталья Котова побывала на путепроводе в Ленинский район на железнодорожной станции Челябинск-Главный, на улицах Гагарина и Марченко.

Как уже сообщало ИА «Первое областное», ремонт путепровода на станции Челябинск-Главный завершили в рекордные сроки — всего за две недели.

На улице Гагарина работы выполнены на 90%. На участке от улицы Дзержинского до Копейского шоссе полностью заменили верхний слой асфальта, частично отремонтировали тротуары, занизили бордюрный камень и уложили тактильные плитки на пешеходных переходах, а также отремонтировали переезды через трамвайные пути. Закончить ремонт планируют к 10 августа.

На Марченко ремонт также практически завершен. После проверки качества и приемки работ останется нанести разметку и посадить вдоль дороги деревья или кустарник.

По словам Натальи Котовой, в этом году в Челябинске очень большой объем дорожных работ: строят пять объектов, 20 ремонтируют в рамках текущего содержания и еще два — капитально. По двум объектам проводятся повторные торги, из-за того что победители конкурсов отказались от подрядов.

Наталья Котова подчеркнула, что на всех участках работы идут с опережением графика. По ее словам, добиться ускорения удалось благодаря раннему заключению контрактов и качественной подготовке проектов.

«В 2019 году, когда мы начали работать, у нас практически не было готовых проектов, чтобы ремонтировать дороги. Приходилось разрабатывать их в оперативном порядке. Естественно, при этом возникали ошибки, которые потом приходилось исправлять. Сейчас проекты делаются более качественно, и подрядчик, заходя на объект, имеет возможность выполнить все так, как изначально задумывалось», — пояснила глава Челябинска.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске на этой неделе, 15 июля, после ремонта откроют движение по Ленинградскому мосту. Срок службы обновленного моста составит 50 лет.