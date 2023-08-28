В Челябинске дороги помоют с шампунем ко Дню города

В столице Южного Урала проводят генеральную уборку

9 сентября Челябинск отметит 287-летие. По поручению мэра Натальи Котовой в городе к празднику проводят генеральную уборку. Главные улицы планируют помыть с шампунем. Об этом 28 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Проводим генеральную уборку, есть места, которые нужно привести в порядок. Это в первую очередь места, где пройдут мероприятия. Ну и не забываем об общей уборке, помывке. Основные улицы помоем с шампунем, как мы это делаем к 9 Мая», — рассказал Андрей Ксензов.

Полный список мероприятий, которые пройдут ко Дню города, пока не опубликован. Однако уже известно, что на сцене у Торгового центра пройдет праздничный концерт, на котором выступят группа «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова.

Кроме того, в Арт-сквере на набережной реки Миасс пройдет фестиваль электронной музыки, а у ледовой арены «Трактор» развернется фестиваль спорта и экстрима RCC.