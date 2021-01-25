Больше 170 тысяч тонн снега вывезли из Челябинска с начала года

В последние дни количество дорожной техники на дорогах мегаполиса увеличилось

В Челябинске подрядные организации арендовали дополнительные машины для уборки снега. Кроме того, на прошедшей неделе работало значительно больше дорожников, чем обычно. Однако у горожан остаются претензии. Подробнее о количестве техники и рабочих сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Содержание улично-дорожной сети города на прошедшей неделе обеспечивали в среднем ежесуточно 407 единиц дорожной техники, это на 9% больше, чем неделей раньше, и 380 дорожных рабочих, этот показатель также увеличен на 9%. С 19 по 21 января подрядными организациями арендовано и дополнительно выводилось ежедневно на работу на улично-дорожную сеть города 29 единиц техники»,— сообщил чиновник.

По его словам, за прошедшую неделю в Челябинске было вывезено более 60 тысяч тонн снега, а с начала 2021 года — более 171 тысячи тонн осадков.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что в в ближайшие дни температура воздуха в городе будет довольно теплой, может возникнуть обледенение, поэтому поручила Максиму Куляшову проконтролировать готовность всех служб к любым погодным условиям. И добавила, что работать есть над чем, поскольку жалобы от жителей на гололед продолжают поступать в администрацию.