В Челябинске дома, подключенные к котельным, останутся без горячей воды в июне

Двухнедельные опрессовки проведут локальные источники теплоснабжения по всему городу

В июне десять котельных Челябинска отключат многоквартирные дома, детские садики и больницы от горячей воды из-за проведения опрессовки. Об этом сообщили в мэрии.

Отключать горячую воду начнут 3 июня, под первый этап попадают котельные ОПМС-42, поселков Мебельного и Аэропорт. Затем с 17 июня опрессовки начнутся в поселках Смолино и Новосинеглазово, на ЧМЗ (дома, подключенные к ТЭЦ «Мечел-Энерго»), а также в домах на Свердловском тракте, Елькина. С 30 июня гидравлические испытания будут в поселке Шагол.

С полным списком домов можно ознакомиться в документе, подготовленном администрацией Челябинска. Во всех домах и учреждениях горячую воду отключат на 14 дней.