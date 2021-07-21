В Челябинске дольщикам готовых квартир предлагают докупить кладовки за 200 тысяч

Люди могут оказаться без купленного жилья

В Челябинске жители дома № 47 по улице Чичерина в микрорайоне Академ Риверсайд оказались заложниками договора купли-продажи квартир. 20 квартир-студий площадью по 24 квадратных метра 22-этажного дома ко времени сдачи в эксплуатацию увеличились на 4—5 квадратных метров каждая. Жильцам предлагают докупить прибавленные площади кладовых, иначе они не приобретут право собственности. В хитросплетениях жилищных правоотношений разбирались журналисты ИА «Первое областное».

Большой многоквартирный дом № 47 по улице Чичерина был сдан во втором квартале этого года. Жильцы принимают квартиры от застройщика ООО «Трест Магнитострой» и вселяются в долгожданное жилье. Однако для покупателей двадцати квартир-студий, расположенных по одному стояку, новоселье под большим вопросом. Во время приемки-передачи квартир и ключей для новоявленных хозяев стало новостью, что они должны застройщику в среднем от двухсот тысяч рублей. В противном случае жильцы не смогут получить право собственности на квартиры, а застройщик будет вынужден расторгнуть договор.

«Чаще всего покупателями таких квартир оказываются родители студента. Здесь приоритетом становится не площадь, а цена. Однако по факту, когда в дом уже пора вселяться, людям выдвигают новые условия. Учитывая, что на сегодняшний день сумма в 225 тысяч рублей немаленькая, люди не понимают, где взять денег. Обратить сделку назад тоже невозможно. Цены на недвижимость за последний год просто подскочили», — рассказывает риелтор Любовь.

Вместе с жильцами она организовала обращения в адвокатские бюро и к экспертам по недвижимости.

«Если фактическая площадь увеличивается или уменьшается в пределах 5 процентов от проектной площади, то это не влияет на стоимость квартиры. В процессе стройки такая практика возможна. У нас прошло увеличение самых маленьких квартир-студий на 4—5 квадратных метров. Эти квартиры расположены по одному стояку. В договоре долевого участия есть пункт о возможных изменениях площади. Если дольщики не готовы выкупить увеличенную площадь, то они не смогут оформить право собственности», — прокомментировал начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга ООО «Трест Магнитострой» Кирилл Кочин.

Дольщики, между тем, считают, что были внесены изменения в конфигурацию помещений – квартир.

«Проектную документацию нам никто не показывает, но при этом предлагают подписать допсоглашение об изменениях в конфигурации помещений. У меня две квартиры в этом доме, и очень жаль, что застройщик сразу не указал правильную площадь, чтобы можно было в самом начале рассчитывать на необходимую сумму и брать кредиты. Теперь мы ждем, когда нам выставят требование об оплате. Где найти почти полмиллиона на две квартиры, я понятия не имею», — рассказывает одна из дольщиц Ирина.

Люди не видели проекта дома, но подозревают, что им пытаются навязать в квартиры помещения кладовых или колясочных, которые входят в общедомовую собственность.

Адвокат Александр Щербинин из Челябинска рассказывает, что в его практике были подобные случаи.

«Без изучения документов сложно сразу судить о возможных решениях конфликта. Но пока логически понятно, что, если застройщик предлагает подписать дополнительные соглашения к договору, значит имеющимся договором он не может выставить счета дольщикам», — прокомментировал эксперт.

Юрист также посоветовал покупателям недвижимости в строящихся домах тщательно изучать предлагаемые к подписи документы.