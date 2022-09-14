В Челябинске долг организаций за отопление составил 45 миллионов рублей

Энергетики рассказали, сколько объектов готовы к отопительному сезону

В Челябинске из 1232 бюджетных организаций 1143 уже получили акт готовности к отопительному периоду. Но у части из них есть неоплаченные счета — общая сумма долга за услуги по теплоснабжению составляет около 45 миллионов рублей. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Энергетики напомнили, что социальным учреждениям могут подать тепло раньше начала отопительного сезона. Для этого объект должен быть технически готов, а организация — быть без долгов за теплоэнергию.

«Для того чтобы подключить отопление в дошкольных, медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, их руководителям необходимо обратиться в единую теплоснабжающую организацию с заявлением», — сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, в Челябинске идет подготовка к отопительному сезону, но в ближайшие дни подача тепла в дома не планируется.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания в понедельник, 12 сентября, поставил задачу главам территорий обеспечить теплом социальные объекты. Глава региона подчеркнул, что там, где это необходимо, можно начинать отопительный сезон прямо сейчас.

