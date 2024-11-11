В Челябинске добавят людей на уборку снега

Усиление планируется на весь зимний период

В Челябинске выведут дополнительные бригады на уборку снега. Усилить подрядные организации распорядился врио главы города Алексей Лошкин.

«На работы по очистке остановок и пешеходных переходов и тротуарных зон выйдут дополнительно до ста работников ручного труда по подрядным организациям», — сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Он добавил, что усиление планируется на весь зимний период: с 15 ноября 2024 года по 15 апреля 2025-го.

Напомним, после снегопада в выходные на борьбу с гололедицей в Челябинске уже вывели усиленные патрули: с утра на улицах города работают 187 спецмашин и 647 дорожников.