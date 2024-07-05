В Челябинске до утра 9 июля ограничат движение у ЖК «Территория»

В выходные на месте будут прокладывать систему связи для будущего метротрама

В Челябинске на улице Овчинникова продолжается строительство площадки метротрама. В эти выходные работы усилятся перед ЖК «Территория». В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона пояснили, что будет ограничен проезд к жилой застройке, но объяснили, где будет организован объезд.

В эти выходные возле жилого комплекса будет продолжено переустройство кабельной канализации связи для выноса ее из-под стартового котлована. Также строится объездная дорога. Пока часть объездных путей для ЖК «Территория» будет перекрыта, водители могут воспользоваться восточным проездом в сторону магазина SPAR.

«Работы, которые ведутся в ускоренном темпе в две смены, планируется завершить 9 июля 2024 года. К сожалению, данные виды работ невозможно производить в ночное время из-за близости к жилой застройке», — пояснили в пресс-службе министерства.

В ведомстве также добавили, что подрядчик примет все меры, чтоб завершить работу к утру понедельника.