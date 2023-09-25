В Челябинске до середины октября продлили закрытие двух улиц

На Мира и Северо-Крымской продолжается ремонт теплотрассы

В Курчатовском и Металлургическом районах Челябинска затягивается ремонт тепломагистралей. По этой причине продлевается закрытие движения по улицам Северо-Крымской и Мира — до 16 и 15 октября соответственно. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Улицу Мира на участке от Жукова до Сталеваров перекрыли еще в конце июня и обещали открыть до конца августа. Для Северо-Крымской, где с 5 августа закрыто для машин более 400 метров проезжей части севернее Комсомольского проспекта, был установлен другой дедлайн — 29 сентября.

Водителям следует учитывать продление ограничений и заранее обдумывать маршруты поездок.