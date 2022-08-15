В Челябинске до осени продлят на 4 километра выделенные полосы

Общественным транспортом по этим маршрутам ежедневно пользуются до 100 тыс. горожан

В Челябинске власти до конца августа планируют организовать выделенную полосу на улицах Северо-Крымской — Труда — Энгельса на участке от улицы Братьев Кашириных до улицы Коммуны. 15 августа заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции разъяснил, для чего запустят отдельную полосу на проезжей части.

В Челябинской агломерации продолжается работа по организации приоритетного проезда общественного транспорта. Выделенные полосы — часть этой работы. По словам Александра Егорова, города-миллионники активно применяют их для организации оптимального движения транспорта внутри агломерации.

Выделенки представляют собой отдельную полосу с буквой «А» на асфальте, что означает — «проезд только для общественного транспорта». Штраф за выезд на выделенную полосу может достигать полутора тысяч рублей.

Замминистра пояснил, для чего на загруженных участках дорог организуют новые выделенки на улицах Северо-Крымской — Труда — Энгельса на участке от улицы Братьев Кашириных до улицы Коммуны.

«По сути это продление существующих выделенных полос в обе стороны на 3,8 км. Благодаря этому быстрее поедут 9 маршрутов общественного транспорта, которыми пользуются 99 тысяч пассажиров в сутки», — отметил Александр Егоров.

Экономия времени для пассажиров на этом участке составит 810 минут.

Напомним, ранее в челябинской мэрии заявляли, что обособленные полосы для автобусов и троллейбусов появятся на проспекте Ленина, улицах Худякова, Рождественского, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чичерина. На пресс-конференции заместитель главы города Андрей Ксензов отметил, что эти работы продолжатся. Капитальные ремонты, которые планируется провести на проезжей части, — уже часть работ по организации выделенных полос: на участках меняют параметры полос, расширяют их, приводят в соответствие карманы, парковочные заезды.

«В 2022—2023 годах планируется выделить для общественного транспорта около 40 километров дорог. По результатам внедрения мы проверим эффективность и примем дальнейшее решение», — резюмировал Александр Егоров.

Он также отметил, что эти полосы готовят для обновленного общественного транспорта. Так, в Челябинск уже прибыли 259 низкопольных автобусов большого класса, в рамках концессии до конца года поступят 20 новых троллейбусов.

К концу 2024 года частные перевозчики планируют вывести на линию до 200 новых автобусов среднего класса.

Напомним, в рамках транспортной реформы Челябинской агломерации в областном центре изменили билетное меню.

ИА «Первое областное» разъяснило, кому стали выгодны изменения, каким способом лучше оплачивать проезд и где купить транспортную карту.