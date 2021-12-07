В Челябинске до Нового года запретят въезд грузовиков

В ГИБДД считают, что фуры представляют опасность из‑за возросшего трафика в городе

В Челябинске ввели временные ограничения на въезд большегрузного транспорта. Запрет будет действовать в период предновогодних дней, когда в городе возрастает трафик на дорогах, а фуры и спецтехника, по мнению областной ГИБДД, представляют собой опасность движению городского транспорта и потока автомобилей. Движение большегрузов по Челябинску разрешат лишь ночью. Ограничения начнут действовать с 20 декабря, сообщает ведомство.

Временные ограничения на въезд в город большегрузной техники вводятся в период предновогодних праздников с 20 по 31 декабря 2021 года. Автомобили габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн не смогут передвигаться по улицам города с 8 утра до 7 часов вечера. Сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд техники в город, а на городских магистралях он будет просто исключаться из транспортного потока. В ГИБДД ограничения объясняют загруженностью дорог в эти дни.

«Традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой жителей Челябинской области к празднованию Нового года и покупкой подарков, что, в свою очередь, обуславливает притяжение большого количества автомобилей, прибывающих из близлежащих районов области, к крупным торговым центрам столицы Южного Урала», — пояснили в ведомстве.