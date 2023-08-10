В Челябинске до начала сентября ограничат движение на участке проспекта Победы

Перекрывать дорогу будут поэтапно

В Челябинске на некоторых участках проспекта Победы на неделю перекроют движение транспорта. Там будут реконструировать теплотрассу, сообщили в компании «УСТЭК—Челябинск».

С 8:00 11 августа до 21:00 18 августа движение будет закрыто на дублере проспекта Победы в районе здания № 290.

С 21:00 18 августа до 6:00 21 августа дорогу перекроют по самому проспекту Победы в западном направлении на участке у здания № 290.

С 21:00 21 августа до 6:00 28 августа ограничения будут действовать на том же участке, но в крайне левой полосе для западного направления проезжей части, в средней и крайней левой полосе — для восточного направления. Также на этот период здесь остановят движения трамваев.

С 6:00 28 августа до 6:00 10 сентября нельзя будет проехать в восточном направлении по крайней правой полосе у здания № 290/1.

Напомним, ранее стало известно, что в центре города на три дня перекроют часть улицы Свободы. До 13 августа там строят водопровод.