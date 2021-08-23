В Челябинске до конца сентября заменят неприжившиеся деревья

Всего пересадят 568 саженцев

С начала лета в Челябинске начали масштабные работы по замене неприжившихся деревьев. Позже, в связи с погодными условиями, их временно приостановили, но после того, как спадет жара, подрядчики возобновят исполнение своих гарантийных обязательств. Все работы планируется завершить к 20 сентября, сообщает администрация города.

Всего планируется заменить около 568 зеленых насаждений по всему городу. Работы будут проводиться на улице Труда, Курчатовой, Лесопарковой, Разина, Свободы, Российской и многих других. Полный график территорий можно найти на официальном сайте администрации Челябинска.

Напомним, в начале лета на развязках по улице Курчатова и Братьев Кашириных уже заменили часть деревьев. Скоро это произойдет и по всему городу.

Автор: София Поромова