В Челябинске до конца сентября отремонтируют улицу в Новосинеглазово

Протяженность дороги составит почти два километра

В челябинском поселке Новосинеглазово идет ремонт улицы Лесной. Работы планируют завершить до конца сентября, сообщили в мэрии.

Стоимость контракта — 18,6 миллиона рублей. Протяженность дороги — два километра. Подрядчик ООО «НЗСМ» проводит ремонт в рамках имеющихся границ дороги.

«В настоящее время уже уложено основание, идут работы по укладке выравнивающего слоя покрытия. До конца сентября будет обустроен верхний асфальтобетонный слой и нанесена разметка», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, ранее в Советском районе Челябинска отремонтировали дороги на улицах Профинтерна, Карпинского, Салтыкова, Рылеева, а также в поселке Урицкого.