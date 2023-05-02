В Челябинске до конца недели вывезут все мешки с мусором после субботников

При этом очистка города еще не завершена

В Челябинске на минувшей неделе завершили массовые субботники. Как сообщил 2 мая на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, до конца текущей недели все мешки с собранным мусором будут вывезены.

«На прошедшей неделе закончили активную фазу массовых субботников с участием жителей города, сотрудников торговых и промышленных предприятий и работников бюджетной сферы. Совместно с региональным оператором „Центр коммунального сервиса“ продолжаем вывоз собранных в ходе санитарной очистки города мешков с мусором. Всего по субботникам поступило заявок примерно на 112 тысяч мешков, что на 15 тысяч больше, чем в прошлом году»,— уточнил Александр Астахов.

По его словам, по данным на сегодняшнее утро вывезено практически 108 тысяч мешков с мусором. Оставшиеся 4 тысячи мешков планируют вывезти до конца этой недели.

Кроме того, на этой неделе планируют раздробить и вывезти ветки с контейнерных площадок.

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила всех, кто выходил на субботники, но отметила, что уборка еще не завершена. Очищать город от мусора продолжат и на этой неделе.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер давал поручение завершить массовые субботники к началу мая.

В Центре коммунального сервиса призвали горожан не выбрасывать сухие ветки в мусорные контейнеры, так как это приводит к их быстрому переполнению.