В Челябинске до конца лета закроют движение трамваев по улице Кирова

Там начался капитальный ремонт путей

В Челябинске временно закрывают движение трамваев по улице Кирова из-за капремонта рельсов. Как передают в мэрии, трамваи перестанут ходить с 23:00 26 июня и до 22:00 31 августа.

Трамваи направят по измененным путям: № 2 ЧТЗ — Горького — ЧЭМК; № 3 ЧМК — Российская — Труда — Автовокзал; № 16 Чичерина — Российская — Труда — Автовокзал; № 20 Депо № 2 — ЧЭМК; № 22 Чичерина — Российская — Чистопольская.

На время ремонта участка трамвайных путей от проспекта Победы до Труда челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами № 8, 18 и компенсационным (от Теплотеха до областной больницы).