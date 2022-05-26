В Челябинске до конца июня заменят погибшие деревья на Бродокалмакском тракте

Представители мэрии и подрядчика достигли досудебного соглашения

В Челябинске заменят все погибшие деревья вдоль автодороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт по гарантийным обязательствам. Работы проведут до конца июня. Деревья, которые высадили в августе — сентябре 2020 года, высохли. В прошлом году комитет дорожного хозяйства потребовал заменить погибшие саженцы и даже подал в суд на подрядчика. Сегодня мэрия объявила, что достигнуто досудебное соглашение. Однако это не единственный случай некачественной работы по озеленению компании-подрядчика.

Напомним, на днях общественники забили тревогу: из 458 деревьев и кустарников 337 не прижились. Аллея из высохших деревьев растянулась на протяжении пути в аэропорт.

Эти деревья высадили осенью 2020 года. Работы выполнила компания ООО СК «Стройком». Еще в октябре 2021 года комитет дорожного хозяйства потребовал от подрядчика провести замену погибших саженцев в рамках гарантийных обязательств. Но требования подрядчик проигнорировал.

В мэрии подали в суд на «Стройком». Сегодня в КДХ объявили, что достигнуто досудебное соглашение. В течение месяца все погибшие деревья вдоль дороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт будут заменены.

Однако это не единственный прецедент некачественной работы данной подрядной организации в Челябинске.

«Аналогичное соглашение достигнуто с этим подрядчиком по гарантийным обязательствам по замене неприжившихся деревьев в сквере на Академика Королева от ул. Братьев Кашириных до ул. 250-летия Челябинска», — дополнительно пояснили в мэрии.

Напомним, что сегодня, 26 мая, мэрия опровергла информацию о гибели четырех даурских лиственниц в центре города.