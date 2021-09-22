В Челябинске до конца 2021 года откроют новую автостанцию

Станция «Восточные ворота» охватит Курганское направление

В Тракторозаводском районе Челябинска до конца года построят новую автостанцию «Восточные ворота». Здание расположится на пересечении проспекта Комарова с улицами Бажова и Завалишина. Станция будет рассчитана на пригородное сообщение, сообщил ИА «Первое областное» руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

Автостанция охватит Курганское направление. Это будет пригородное и междугороднее сообщение в сторону Кургана, Шадринска, Тюмени. Решение открыть «Восточные ворота» было принято в целях разгрузить город от транспорта.

«Мы давно идем по этому пути, у нас несколько вокзалов расположены на окраинах города», — прокомментировал Сергей Валеев.

Речь идет о «Северных воротах» в Металлургическом районе и о станции «Южная» в районе областной больницы. Основной поток после закрытия «Юности» пришелся на «Южные ворота» у ТК «Сигегорье».

«Открыли еще новый терминал пригородный, все понятно, удобно. Есть пригородный, есть международный и междугородний, мы его назвали терминалом — это в „Синегорье“. Пригородное сообщение — это отдельно стоящее здание», — пояснил ИА «Первое областное» Сергей Валеев.

Новая автостанция в Тракторозаводском районе будет построена за счет частных инвестиций. Сдать объект планируют до конца 2021 года.