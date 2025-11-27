В Челябинске до конца года откроется четвертый кризисный центр для бойцов СВО

Это станет частью проекта «Город для СВОих»

В Челябинске до конца 2025 года планируется открыть четвертый кризисный центр для участников специальной военной операции. Об этом стало известно на IX Общероссийском форуме «Города России» в Екатеринбурге, где Челябинск представил проект комплексной поддержки бойцов «Город для СВОих».

Губернатор Алексей Текслер лично ознакомился с работой стенда Челябинска, где глава города Алексей Лошкин представил экспозицию, посвященную развитию городской инфраструктуры и социальным инициативам. Экспозиция включает центры поддержки бойцов, которые создаются в челябинских районах.

«В центре работают клинические психологи, представители духовенства и бойцы СВО, прошедшие социальную реабилитацию к мирной жизни. Одна из главных задач работы центра — помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и восстановить гармоничные отношения внутри семьи», — сообщил Владимир Забегаев, первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области.

В настоящее время в Челябинске уже функционируют три кризисных центра, где военнослужащие могут получить психологическую помощь и поддержку. Открытие четвертого центра станет частью масштабного проекта «Город для СВОих», включающего комплекс мер социальной поддержки для участников СВО и их семей.

На форуме также были представлены другие достижения Челябинска в области городского развития.

Там же ранее Алексей Текслер представил, как будет выглядеть город будущего.

«Сегодня мы являемся одними из лидеров в России по обновлению общественного транспорта. Кроме того, в Челябинске внедряются информационные системы, которые управляют этим общественным транспортом», — отметил Алексей Лошкин.

Проект «Город для СВОих» получил высокую оценку губернатора Алексея Текслера, который уделил особое внимание вопросам социальной адаптации и поддержки участников специальной военной операции и их семей.