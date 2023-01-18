В Челябинске до конца 2023 года для сирот приобретут более 250 квартир

Жилье предоставят детям, оставшимся без родителей

В Челябинске в 2023 году специализированный фонд жилья для детей-сирот пополнится 259 квартирами. Об этом пресс-службе мэрии сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

В январе завершат процедуру государственной регистрации в отношении 62 квартир. Это жилье предоставят детям-сиротам уже этой весной.

Также заключены инвестиционные договоры на приобретение 197 квартир, из которых 105 пополнят специализированный фонд до 1 июня, а 92 планируются к передаче в муниципалитет до конца года.

Напомним, с 2014 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 983 жилых помещения, из которых 125 — в 2022 году.