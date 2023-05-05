В Челябинске до 9 мая закроют движение троллейбусов на АМЗ

До Дня Победы транспорт изменит маршруты

С 6 по 9 мая в Челябинске будет закрыто движение троллейбусов под номерами 5, 7, 12 и 16 по улице Блюхера от улицы Дарвина до конечной на АМЗ. Как сообщили в пресс-службе ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», там продолжатся работы по модернизации контактной сети под новые троллейбусы «Синара». Утром в День Победы движение планируется возобновить.

На время ремонта транспорт будет следовать до ТК «Кольцо» и там разворачиваться. В качестве временной альтернативы пассажирам посоветовали автобус № 51 «Поселок Сосновка — улица Братьев Кашириных» или маршруткой № 66.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что осенью в Челябинске планируют запустить автобус, который свяжет поселок АМЗ и ЧКПЗ. Сейчас для обслуживания нового маршрута ищут перевозчика.