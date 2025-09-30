В Челябинске до 7 дней сократили срок на уборку автохлама с улиц

Раньше у владельцев машин было 30 дней в запасе

В Челябинске сократили срок, за который владельцы разобранных по частям и брошенных машин должны убрать свой транспорт с улиц и из дворов. Раньше он составлял 30 дней с момента оповещения, теперь — семь.

Изменение приняли сегодня, 30 сентября, на 12-м заседании Гордумы Челябинска. Депутаты объясняют, что это необходимо для повышения антитеррористической безопасности жителей.

Теперь у владельца автохлама с момента, как он получит заказное письмо о необходимости убрать машину, есть неделя на то, чтобы перевезти авто самостоятельно или привести в надлежащий вид. Если он этого не сделает, то брошенную машину перевезут на спецстоянку.