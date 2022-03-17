Сегодня, 17 марта, утром еще морозно: в Челябинске минус 24 градуса, в городах области (Южноуральске, Аргаяше, Октябрьском) еще холоднее, до −27. Но синоптики обещают, что это в последний раз.
Днем потеплеет до минус трех градусов, выглянет солнце и намекнет, что весна все же наступит. К воскресенью дневные температуры доберутся до нулевой отметки, снегопадов не ожидается.
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