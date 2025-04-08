В Челябинске для учеников образовательного центра прошел весенний бал

В этом году он был посвящен 80-летию Великой Победы

Ежегодный весенний бал стал доброй традицией Образовательного центра № 5. В этом году он проходит в четвертый раз и посвящен 80-летию Великой Победы. Сегодня, 8 апреля, в конгресс-отеле «Малахит» на паркет вышли 80 танцевальных пар, в том числе курсанты Детской полицейской академии.





Кадеты исполнили вальс, полонез, а также разучили пару сложных пируэтов. Но речь не только про танцевальное мастерство, а про культуру общения, хорошие манеры и сохранение традиций, считают организаторы.

Подготовка к мероприятию началась несколько недель назад. Ученики 7-11 классов после школьных уроков спешили на репетиции, разучивая на них танцевальные движения и погружаясь в богатое культурное наследие. Организаторы соединили классический формат бала с элементами современности, обновив музыкальное сопровождение. Привычный вальс сменяли динамичные танцевальные постановки, что создавало особую атмосферу праздника.

«Движение танца нужно было запомнить, и это не сложно. Труднее было выученное без заминок реализовать в паре», — поделился курсант ОЦ№ 5.

Мероприятие каждый год сопровождает строгий дресс-код: на юношах — парадная форма или костюм, на девушках — длинные платья в пол предпочтительно светлых тонов.





В конце вечера были выбраны король и королева бала.



