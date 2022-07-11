В Челябинске для трамвайного маршрута № 6 перенесли остановку

Это связано со строительством новой посадочной площадки

Для трамвайного маршрута № 6 из-за строительства новой посадочной площадки на улице Российской перенесли одноименную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной компании «ЧелябГЭТ».

Новая остановка переместится в сторону ЧГРЭС, временная организована возле дома № 41 по улице Российской.

Аналогичные работы сейчас проводят на улице Цвиллинга. Там отменили трамвайную остановку у Городского сада им. Пушкина по пути к площади Революции.

Ранее также стало известно, что до 20 июля на участке от проспекта Ленина до Торговой отремонтируют 12 остановок.