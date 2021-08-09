В Челябинске для трамваев появится «зеленая волна»

Новая технология позволит увеличить скорость этого вида транспорта на 25 процентов

В Челябинске планируют провести оптимизацию светофорного регулирования на 20 перекрестках. Это позволит создать «зеленую волну» для трамваев, что бы они двигались быстрее. В городе уже определили первую улицу, где будет использована новая технология. Об этом 9 августа на брифинге «Гранада Пресс» сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

«Мы хотим по Проспекту Победы создать „зеленую волну“ для трамваев, чтобы обеспечить им приоритетное включение сигнала. Такого в Челябинске еще не было. Сейчас Комитет дорожного хозяйства занимается проектированием и рассматривает 10 перекрестков, где это можно сделать», — уточнил Александр Егоров.

Замминистра уточнил, как работает система «зеленой волны». Под трамвайные пути встраивается индукционная петля, и датчики считывания автомобилей устанавливаются под асфальт. За 100-150 метров до подъезда трамвая датчики его считывают и передают информацию на светофор, который включает нужный сигнал трамваю. Как только пассажиры зайдут в вагон, ему также включится зеленый свет. Так трамвай сможет меньше стоять на остановках и двигаться по маршруту быстрее.

По словам Александра Егорова, новая система регулирования светофоров позволит увеличить скорость как минимум на 25%.

В репортаже ИА «Первое областное» с промплощадки Усть‑Катавского вагоностроительного завода можно увидеть, как для Челябинска собирают новые трамваи

В Челябинске уже начали подготовку инфраструктуры для обновленного транспорта. Например, в этом году в областном центре обновят 25 трамвайных платформ.

Трамвай в Челябинске — перспективный вид транспорта, который обладает максимальной провозной способностью. Он должен быть скоростным, не зависеть от пробок и привлекать как можно больше пассажиров. Что для этого делается и как это отразится на стоимости проезда, 9 августа на брифинге «Гранада Пресс» рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

