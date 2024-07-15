В Челябинске для трамваев 3 и 20 открыли движение в депо № 2

Второй этап ремонта закончили на крупном перекрестке

На перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы завершили второй этап ремонта трамвайных путей. Рабочие уложили пути для поворота со стороны Теплотехнического института, сообщает «Организатор перевозок Челябинской области». Теперь пассажиры могут добираться на трамваях до улицы Каслинской и промышленных предприятий на Свердловском тракте.

Завершение работ позволило открыть движение трамваев 3 и 20 до депо № 2. Третий трамвай будет ездить по маршруту депо № 2 — улица Российская — улица Карла Маркса — улица Кирова — депо № 2, а двадцатый — депо № 2 — улица Кирова — Областная больница.

Трамвай 19 по-прежнему временно отменен. 14-й трамвай следует по измененному маршруту: улица Чичерина — улица Кирова — Областная больница. Трамвай 18 едет с улицы Чистопольской по улицам Карла Маркса и Труда обратно в Ленинский район.