В Челябинске для строительства детского сада срубили деревья

Однако в мэрии областной столицы сообщили, что на их месте будут высажены новые

В Челябинске началось строительство трех новых детских садов. Правда, для возведения одного из зданий в микрорайоне Парковый пришлось срубить деревья и кусты. Но, как заверил в ходе аппаратного совещания заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, разрешение на снос зеленых насаждений имеется, кроме того, будет произведена компенсационная высадка.

«На данный момент идет подготовка к строительству детского сада на 260 мест на улице Хариса Юсупова. Для этого пришлось срубить зеленые насаждения. Разрешение на снос имеется, предусмотрена компенсация в сумме 29,9 миллиона рублей, которая поступит в бюджет города и будет целевым образом потрачена на новые зеленые насаждения. Кроме того, после окончания строительства детского сада предусмотрено благоустройство его территории с соответствующим озеленением»,— сообщил чиновник.

Напомним, на сегодняшний день также идет строительство детского сада на 120 мест по улице Горького, 25а и детского сада на 290 мест на улице Гранитной, 4. Сейчас там ведутся работы по устройству фундамента.