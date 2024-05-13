В Челябинске для собак запустили тренировки по бегу за искусственным зайцем

Такой спорт дает животным выплеснуть энергию

Для четвероногих любимцев челябинских собаководов организовали тренировки по курсингу — особому спорту для собак, где животные должны догнать приманку из искусственного или натурального меха. За гонками наблюдали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«Рабочие собаки должны себя проявлять, поэтому мы придумали механическую систему из лебедки, моторчика и люры — приманки», — рассказали организаторы тренировок.

Механический заяц на скорости подтягивается на лебедке, задача собаки — догнать приманку. При этом люра движется на достаточно высокой скорости.

Такие тренировки помогают собакам выбрасывать адреналин, разгружаться, развивать умственные способности и оставаться в хорошей физической форме. Занимающаяся курсингом собака спокойнее ведет себя дома — ей уже не нужно выплескивать свою энергию через порчу мебели. Заниматься курсингом советуют собакам любой породы — и шпицам, и овчаркам.