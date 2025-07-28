В Челябинске для ремонта теплотрассы перекрыли движение на двух перекрестках

Ограничения обещают снять к концу недели

В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону и связанные с ней ремонты. Утром 28 июля начались работы на участках теплотрассы в районе улиц Энгельса и Сони Кривой. Для этого накануне вечером перекрыли движение на перекрестке Свердловского проспекта с улицей Сони Кривой и по улице Энгельса в районе дома № 65а. Город ответил на это пробками в районе перекрытых улиц.

«Компания УСТЭК ведет масштабную работу по замене теплопровода в районе улиц Сони Кривой и Энгельса. Действительно, у нас движение перекрыто, мы об этом жителей информировали. Надеемся, что в те сроки, которые компания взяла на замену трубопровода, они уложатся», — прокомментировал работы мэр Алексей Лошкин.

Глава города не исключает, что автомобилистам придется сложно на этой неделе. Но ремонт очень важно сделать летом, чтобы спокойно встречать отопительный период.

«Вы сами обращаете внимание, какой объем работы в этом году мы делаем по замене теплопровода, водопровода и системы канализации. Работа действительно масштабная, мы ведем ее в рамках объявленной губернатором программы „Большой ремонт“», — пояснил Алексей Лошкин.

В администрации города уточнили, что работы собираются завершить к утру следующего понедельника, 4 августа. На аппаратном совещании прозвучали даже более обнадеживающие сроки — подрядчик постарается закончить ремонт к концу этой недели.