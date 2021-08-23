В Челябинске не попавших в школу Ньютона детей будут развозить по другим учебным заведениям

Доставлять школьников из микрорайона начнут с 1 сентября 2021 года

В Челябинске для первоклассников, которые не смогли попасть в школу микрорайона Ньютон по прописке из-за нехватки мест, организуют школьный автобус. Он доставит детей в другие учебные заведения, куда родители были вынуждены записать своих детей. Об этом 23 августа на аппаратном совещании рассказал замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Автобус, который будет доставлять детей по разным школам, закупила компания «Легион» — застройщик микрорайона Ньютон.

«Мы договаривались, что организуем вопрос подвоза детей из микрорайона Ньютон в близлежащие школы, где родители изъявили желание учить своих детей, после того, как стало понятно, что в микрорайоне не хватает мест для обучения детей. Застройщик приобрел автобус, а мы должны организовать его обслуживание — поставить на учет в автохозяйство, подготовить все разрешительные документы и организовать процесс перевозки детей с 1 сентября»,— заявила Наталья Котова.

Замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил, что все необходимые для работы школьного автобуса документы сейчас готовятся. Местом сбора детей станет парковка филиала Дворца пионеров и школьников.

«20 августа автобус для перевозки 31 ребенка прибыл в Челябинск. Мы готовим все необходимые документы, чтобы с 1 сентября работа была запущена. Автобус будет собирать детей перед началом учебного дня и по окончании учебного дня или продленки — в зависимости от графика, по которому примут решение родители», — доложил Сергей Авдеев.

Глава города поручила провести разъяснительную работу с родителями школьников, чтобы дети знали о месте отправления автобуса и чтобы кто-то из родственников сопровождал их по утрам и после занятий до посадки в автобус. Количество рейсов также должно быть достаточным, для того чтобы доставить по школам всех детей.

Напомним, около сотни челябинцев не смогли устроить детей в первый класс по прописке в образовательный центр «Ньютон», который находится на северо-западе города. Одноименный жилой комплекс активно растет, и одной школы на всех желающих здесь учиться уже не хватает. Власти Челябинска объяснили нехватку мест в образовательной организации.