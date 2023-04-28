В Челябинске для людей с деменцией открывают альцкафе «Незабудка»

Здесь можно общаться, участвовать в мастер-классах и получать консультации специалистов

Альцкафе «Незабудка» для людей с деменцией и их родных открывают в челябинской библиотеке имени Пушкина. Об этом ИА «Первое областное» рассказала директор общественной организации «Человек напротив» Татьяна Кузнецова.

«После постановки диагноза „деменция“ люди часто оказываются запертыми дома, лишенными общения и впечатлений. А их близкие тонут в быту. Встречи в нашем кафе помогут отдохнуть от рутины, заняться творчеством, получить поддержку»,

— рассказывает Татьяна Кузнецова.

Альцгеймер-кафе — это признанный во всем мире формат закрытых семейных мероприятий, где раз в месяц семьи с пожилыми родственниками с деменцией собираются в общественном месте, общаются, танцуют, поют, играют в настольные игры, участвуют в мастер-классах, слушают старые песни, хорошо проводят время вместе. 25 лет мировой практики доказали, что формат альцгеймер-кафе — это эффективный инструмент социализации и эмоциональной поддержки пожилых с деменцией и их близких.

Первое мероприятие проекта состоится 30 апреля в Центральной библиотеке имени Пушкина. Начало — в 12:00. Участие бесплатное. Подробности можно уточнить по телефону +7(904)802-17-18.«Незабудка» создана и поддерживается Фондом «Альцрус» с 2018 года. Фонд занимается темой деменции, помогает людям с этим заболеванием и их семьям. В Челябинске партнером «Незабудки» выступает АНО «Человек напротив».