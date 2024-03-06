В Челябинске директора и учителя наказали за домашние задания у первоклассников

Родители пожаловались на учителя в прокуратуру

В Тракторозаводском районе родители школьников написали жалобу в прокуратуру из-за того, что учитель задавала домашнее задание и ставила оценки первоклассникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Проверка, которую провели в школе, действительно подтвердила, что детям задавали задание на дом и ставили оценки за работу на уроках и дома по балльной системе», — рассказывают в пресс-службе.

Между тем это не предусмотрено законодательством. Школе предписано устранить нарушения, а директор и учитель привлечены к дисциплинарной ответственности.