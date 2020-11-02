В Челябинске директор фирмы вернула более 128 миллионов рублей неуплаченных налогов

В отношении женщины прекращено уголовное преследование.

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В Челябинске расследовалось уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия. В рамках дела об уклонении от уплаты налогов в государственную казну возвращено более 128 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год подозреваемой в налоговые органы были предоставлены ложные данные. Благодаря этому удалось занизить сумму налога на прибыль и предъявить вычеты по налогу на добавленную стоимость. Все это повлекло уклонение от уплаты более 125 миллионов рублей.

«Поскольку подозреваемая в полном объеме со штрафными санкциями, то есть в сумме более 128 миллионов рублей, возместила причиненный преступлением ущерб бюджетной системе Российской Федерации, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении нее уголовного преследования», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, решение принималось на основании части 1 статьи 28.1 УПК РФ («Прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности»).