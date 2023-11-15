В Челябинске диабет лечат скальпелем

В Неделю борьбы с сахарным диабетом врачи ЧОКБ рассказали о хирургическом способе борьбы с заболеванием

В Челябинской областной клинической больнице освоили и успешно используют методику хирургического лечения диабета 2-го типа: за семь лет бариатрические операции уже избавили от лишних килограммов и зависимости от медикаментов более 700 южноуральцев. В Неделю борьбы с сахарным диабетом врачи ЧОКБ рассказали, реально ли вылечить его скальпелем.

Пациентку из Златоуста привезли в ЧОКБ, чтобы прооперировать грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, однако врачи опасались, что это будет лишь временным решением — лишний вес пациентки создавал высокий риск рецидива. Поэтому было принято решение одновременно с удалением грыжи провести гастрошунтирование, которое сокращает объем желудка и, как следствие, способствует активному снижению веса.

«Помимо прочего, после операции пища идет в обход большей части кишечника и меньше всасывается, то есть уменьшается и нагрузка на поджелудочную железу. Таким образом, после операции риск развития у пациентки СД 2-го типа снизился до минимума»,— поясняет старший ординатор отделения хирургии № 2 Александр Микуров.

Первое оперативное лечение диабета и избыточной массы тела провели в ЧОКБ в апреле 2016 года, с тех пор ежегодно здесь оперируют до 80 человек, уточнила пресс-секретарь больницы Наталья Малухина.

По сути, одной операцией решаются сразу несколько проблем: изменение массы тела компенсирует сахарный диабет, уходят проблемы, связанные с высоким давлением, нагрузкой на суставы и позвоночник. Но врачи обращают внимание: после хирургического вмешательства пациенту приходится полностью изменить образ жизни. Человек должен понимать, с какой целью выполняется операция, и потом активно себе помогать.

По данным Минздрава Челябинской области, на сегодняшний день сахарный диабет диагностирован у порядка 120 тыс. южноуральцев, из них у 116 тыс. — именно второй тип. Проявляется болезнь сухостью во рту, сухостью кожи, жаждой, учащенным мочеиспусканием, увеличением объема мочи, зудом кожи. Но при втором типе эти симптомы мало выражены.

Опасность диабета в том, что он поражает кровеносные сосуды — и крупные артерии, и капилляры — во всем организме. При плохо компенсированном диабете может развиться слепота, почечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт, изменения в сосудах и артериях нижних конечностей могут привести к хромоте.