В Челябинске девять домов остались без воды и света из‑за аварии на сетях

Плановые работы неожиданно стали аварийными

Жители 57-го микрорайона в Парковом сегодня пожаловались на то, что в их домах нет ни электричества, ни горячей и холодной воды. Об этом ИА «Первое областное» сообщили жильцы домов на улице Маршала Чуйкова. По их словам, их заранее предупредили о небольшом отключении электричества: свет должны были включить еще в обед, но работы сильно затянулись. В управляющей компании заявили, что плановые работы на сетях перешли в аварийные.

«Рано утром, примерно часов в пять, вдруг начали самостоятельно включаться и выключаться электроприборы. Был скачок напряжения, причем не один. Вода тоже отсутствует, так как насосы работают от электричества. Работники делают вид, что работают, выдвигая разные версии, когда они включат электричество», — говорят местные жители.

В управляющей компании «Самоцвет», отвечающей за содержание этих домов, ИА «Первое областное» заявили, что под отключение попали дома под номерами 11, 13, 15, 15а, 19 и 17 на улице Маршала Чуйкова. Также свет и воду перестали подавать в дома № 113, 115 и 117 на улице Хариса Юсупова. Восстановить подачу коммунальных благ пообещали к сегодняшнему вечеру.

«Произошло плановое отключение электроэнергии, которое перешло в аварийное. После аварийного отключения электросетей приблизительно в 20:00 электроэнергия будет восстановлена», — заявили в «управляйке».

Сами жители говорят, что не могут найти крайних в ситуации. Они обращались в «Россети Урал», «Уралэнергосбыт» и даже к застройщику этих домов. Все эти организации открестились от подстанции, которая питает их дома. Рабочие и вовсе обещают восстановить подачу электроэнергии только к завтрашнему дню, а до управляющей компании дозвониться невозможно — там срабатывает автоответчик.

Первое областное информагентство будет следить за развитием событий.