В Челябинске детям и взрослым дали возможность проходить диспансеризацию вместе

Детская поликлиника № 8 и «Полимедика» подписали соглашение о сотрудничестве

В Челябинске детская поликлиника № 8 имени Александра Невского и взрослая поликлиника «Полимедика» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволяет детям и их родителям проходить диспансеризацию в стенах одной медицинской организации — на территории детской поликлиники, сообщает Минздрав региона.

«Преимущества семейной диспансеризации — это скорость, комфорт и хорошее настроение. Раньше прохождение диспансеризации занимало целый день. Сейчас полный цикл диспансеризации можно пройти за несколько часов», — говорит автор идеи главный врач ДГКП № 8 им. А. Невского Антон Рыжий.

В первый же день работы проекта диспансеризацию прошли 17 родителей, а 20 детей — профилактические осмотры.



В семейную диспансеризацию для взрослых входит осмотр женщин на гинекологическом кресле, забор мазка на цитологию для профилактики рака шейки матки. Также забор крови на биохимию, общий анализ, обследование женщин и мужчин на ВИЧ. При необходимости родителей направляют на дообследование ко взрослым специалистам в «Полимедику».

Детей осматривал врач-педиатр и при необходимости направлял пациентов к узким специалистам: неврологу, хирургу, ортопеду, офтальмологу либо к лор-врачу, в зависимости от показаний. Также во время профилактического осмотра дети сдавали общий анализ крови и общий анализ мочи. При показаниях проводили УЗИ брюшной полости, почек и ЭКГ сердца.

«Очень хорошая инициатива руководителей двух медицинских организаций. Она поможет провести осмотр молодых родителей в день осмотра педиатра. Когда ребенок маленький, маме, к сожалению, часто некогда „добежать“ до поликлиники, позаботиться о себе. И папе тоже. Здесь они могут самостоятельно записаться на прием. Их посмотрят, проконсультируют, возьмут необходимые анализы. Это тот минимум, который позволит выявить факторы риска или начала развития какого-либо заболевания. Надеемся, что эту практику поддержат наши учреждения», — говорит начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

Семейную диспансеризацию планируется проводить не реже одного раза в месяц в дни здорового ребенка.