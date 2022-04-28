В Челябинске с 1 мая запустят детскую железную дорогу

Юные южноуральцы попробуют себя в роли машинистов и проводников

С 1 мая в Челябинске откроется детская железная дорога. В 2022 году начнется 73 сезон летних пассажирских перевозок. В роли машинистов, дежурных и проводников себя попробуют дети, которые до этого прошли обучение. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.



Первый рейс на детской железной дороге состоится в 11:01 от станции «Звездная» в парке Гагарина .

Обслуживать пассажиров весь летний сезон будут три тепловоза и два железнодорожный состава «Южноуралец» и «Юность».

Детские железные дороги — это подразделения РЖД, которые запускают, чтобы привлечь молодежь к профессии железнодорожника.